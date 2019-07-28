В Николаеве мужчина, пытаясь потушить пожар своего гаража, получил ожоги

28 июля в Николаеве горел гараж по улице Дмитрова, Центрального района. Хозяева пытались тушить огонь своими силами, но у них ничего не получилось.

Об этом идёт речь в сообщении ГСЧС Украины в Николаевской области.

28 июля в 04:09 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре гаража на территории приватного дома по улице Дмитрова.

На место вызова прибыли два отделения 1-ой Государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области. По прибытии спасатели выяснили, что хозяева пытались потушить огонь своими силами, но у них ничего не получилось. В результате мужчина, пытавшийся потушить пожар, получил ожоги рук и ног 1-2 степени.

Мужчину доставили каретой скорой помощи в ожоговый центр городской больницы.

В 04:20 пожар был локализирован, а в 04:30 полностью ликвидирован, не успев распространиться на соседние здания.

Предварительная причина происшествия – короткое замыкание электросети.

Ранее, на Николаевщине пожарные потушили загоревшуюся летнюю кухню и спасли от возгорания дома. А до этого из-за короткого замыкания горело кафе.