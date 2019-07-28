В Варваровке нетрезвый водитель «Skoda» протаранил забор частного домовладения около отделения полиции

28 июля, в Николаевской Варваровке, нетрезвый водитель «Skoda» врезался в забор частного домовладения.

Об этом сообщает Ирина Олейник в Facebook.

Примерно в полночь, 28 июля, нетрезвый водитель «Skoda» врезался в дом частного домовладения в Варваровке. Очевидцы вытащили его из машины, отметив что тот «куняет на ходу» и не может прямо стоять на ногах.

Примечательно, что происшествие случилось около полицейского отдела. Вышедшие полицейские сообщили, что это «не их территория» и предложили позвонить в «102».

Напомним, как в Березанке ночью 29 июня в результате столкновения с ограждением погиб водитель мопеда. А ранее в Киеве, на проспекты Петра Григоренко, в ночь на 1 мая пъяный водитель въехал в автостоянку и повредил семь автомобилей.