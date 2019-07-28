В центре Николаева подрались две пьяных компании – пришлось вмешаться спецназу полиции

В субботу рано утром, 27 июля, в центре Николаеве в районе пересечения проспекта Центрального и улицы Московской произошла драка между двумя компаниями молодых людей.

Соответствующее видео размещено на Instagram-странице «Х**вый Николаев».

«Все началось из-за того, что одна подруга обняла другой подруги парня, и началось. Парень который без футболки, вообще бессмертный, его три раза забрызгали тереном (слезоточивый газ, – ПН), а он куда-то убегал и обратно приходил и начинал драку...» – говорится в описании к видео.

Молодых людей пришлось утихомиривать сотрудникам спецроты полиции.

Напомним, в августе прошлого года на этом же месте произошел конфликт между двумя компаниями, который закончился стрельбой. При этом якобы один из участников драки сначала выстрелил из пистолета в воздух, а затем стрелял в спину убегающего оппонента.

В итоге после никто серьезно не пострадал, и участники потасовки отказались от обоюдных претензий.