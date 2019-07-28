Избивший ветерана АТО видеоблогер заявил об угрозах со стороны «азовцем» и пригрозил им «отстрелом по одному» в подъездах

Артур Сороченко - слева Видеоблогер, избивший ветерана АТО в Бердичеве, угрожает «азовцам», которые якобы пытались его найти. Он заявил, что их «начнут калечить, стрелять в подъездах по одному».

Об этом сообщил Иса Украинец на странице Facebook.

Так, видеоблогер по кличке «Квадрат» Артур Сороченко, который недавно избил ветерана войны с Россией на Донбассе, угрожает всем, кто попытается его найти.

На видео, размещенном в Facebook, Сороченко рассказывает о том, что его якобы пытались найти «азовцы», и угрожает всем, кто попытается его найти. Кроме того, он обещает финансовое вознаграждение за любую информацию, касаемо данного инцидента.

Стоит напомнить, как 24 сентября 2017 года в Корабельном районе компания местных парней жестоко избила 31-летнего участника АТО Игоря Кочнева, который отдыхал в клубе «Дискус». Ранее сообщалось, что девять парней напали на участника АТО и его друга Владислава Барбу, но тем удалось отбиться. После инцидента полиция задержала семерых человек, в том числе и пострадавших. По словам Кочнева, напавшая на него компания ранее неоднократно «промышляла» в этом клубе. Бывший работник клуба заявил, что в районе существует банда, которая бьет людей и запугивает персоналв развлекательных заведениях. Позже глава Корабельного районного суда Николаева Татьяна Головина отпустила под личное обязательство установленных следствием четырех участников массовой драки, которые в клубе напали на участника АТО Игоря Кочнева.