В реке недалеко от Николаева утонул 37-летний мужчина

В воскресенье, 28 июля, в акватории реки Ингул в Витовском районе области обнаружено тело утонувшего мужчины.

Об этом сообщает Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

В 18:25 на линию «101» поступило сообщение о том, что во время купания на реке Ингул в селе Мешково-Погорелово Витовского района исчез 37-летний мужчина.

На место происшествия направлены дежурный караул аварийно-спасательной части аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области на надувной лодке «Колибри». При обследовании местного пляжа тело мужчины не обнаружено.

Утром следующего дня погибшего обнаружил житель села на расстоянии 15 метров от берега. Для извлечения тела привлекалось пожарно-спасательное отделение 16-й государственной пожарно-спасательной части.

Напомним, что в Коблево перевернулся на матрасе и утонул житель Молдовы.