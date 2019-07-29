В Николаевской области полиция разыскивает еще одну пропавшую девочку-подростка

В Еланецком районе Николаевской области полицейские разыскивают пропавшую без вести 13-летнюю девочку.

Об этом сообщается на странице «Розыск детей ГУНП в Николаевской области».

Несовершеннолетняя Виктория Шматолоха ушла из дома еще в субботу, 27 июля, около 22:30 и до настоящего времени не вернулась.

Приметы: рост 160 см, среднего телосложения, волосы русые средней длины, на спине имеет родимое пятно. Была одета в: черную кофту (толстовку), черные спортивные штаны.

При получении какой-либо информации о возможном местонахождении несовершеннолетней в полиции просят звонить по номеру 102, (05159) 9-14-47 или 093-858-68-58.

Напомним, что в Николаевском районе полиция разыскивает двоих несовершеннолетних девочек, который ушли из дома и пропали: 15-летнюю Наталью Чебанову и 12-летнюю Надежду Панасюк.