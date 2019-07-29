Полиция разыскивает 17-летнего парня, который ушел из дома в Николаевской области и пропал

На Николаевщине разыскивают 17-летнего парня, который ушел из дома и не вернулся.

Об этом сообщается на Facebook-странице «Розыск детей ГУНП в Николаевской области».

Доманевский отдел полиции разыскивает несовершеннолетнего Максима Тиргуала, который в пятницу, 26 июля, около 22:00 ушел из дома и до настоящего времени не вернулся.

Его приметы: рост 160 см, худощавого телосложения, волосы темные коротко стриженные, на лице под левым глазом шрам от пореза. Был одет в: джинсы темно-синего цвета, футболка синего цвета в клетку, черные кроссовки с зелеными вставками.

При получении какой-либо информации о возможном местонахождении несовершеннолетнего в полиции звонить по номеру 102, (05152) 9-14-32 или 093-858-68-58.

Напомним, что в Николаевском районе полиция разыскивает двоих несовершеннолетних девочек, который ушли из дома и пропали: 15-летнюю Наталью Чебанову и 12-летнюю Надежду Панасюк.

А в Еланецком районе Николаевской области полицейские разыскивают пропавшую без вести 13-летнюю Викторию Шматолоху, которая ушла из дома 27 июля.