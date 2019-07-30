Астрономы открыли планету с тремя солнцами – она похожа на мир, описанный в известном фантастическом романе

Астрономы с помощью телескопа TESS обнаружили экзопланету с тремя солнцами. Небесное тело под названием LTT 1445Ab вращается вокруг одного из трех красных карликов, которые входят в состав системы.

Об этом сообщает «Зеркало недели» со ссылкой на «Naked science».

Экзопланета располагается на расстоянии 22,5 световых лет от Земли, она в 1,3 раза больше нашей планеты. Ученые отмечают, что, если бы человек находился на поверхности небесного тела, он видел бы над собой три солнца, два из которых были бы очень маленькими.

Планета совершает оборот вокруг своей звезды за 5,36 земных дня, средняя температура ее поверхности достигает примерно +155 градусов Цельсия. Вместе с тем, вероятно, что у нее есть атмосфера, а значит, есть небольшие шансы на то, что она может быть пригодной для жизни.

Отметим, что известный китайский фантаст Лю Цысинь в своем романе «Задача трех тел», в одном из эпизодов рассказывает историю мира с тремя солнцами – планеты Трисолярис, находящейся на неустойчивой орбите в тройной звёздной системе Альфа Центавра. Цивилизации Трисоляриса развиваются и погибают в беспорядочно наступающих «эрах хаоса», когда планета оказывается слишком близко к звёздам или слишком далеко от них.

Напомним, что ранее космический телескоп TESS открыл свою самую маленькую экзопланету.