В Сибири уже несколько дней горит лес, площадь достигла 3 миллионов гектаров – пожар никто не тушит, потому что не видят смысла

В Сибири горит почти три миллиона гектаров лесов. Дым от пожара уже дошел до уральских городов и Поволжья, однако пожары никто не тушит.

Об этом сообщает «Русская служба BBC».

Лесные пожары зафиксированы в 10 регионах: в Иркутской и Тюменской областях, в Красноярском, Хабаровском, Пермском и Забайкальском крае, Якутии, Бурятии и в Ямало-Ненецком АО. Общая площадь пожаров – около 3 миллионов гектаров, о чем сообщается в отчете «Авиалесохраны».

«Мы видим, что основная площадь, самая большая - в Якутии, более 1,2 миллионов гектаров. Больше 1 миллион гектаров - в Красноярском крае и порядка 700 тысяч гектаров - в Иркутской области», - рассказал Би-би-си руководитель противопожарной программы «Гринпис России» Григорий Куксин.

Сообщается, что общая площадь горения, таким образом, примерно равна площади Бельгии.

По данным Авиалесоохраны, на тушении лесных пожаров задействовано 2 тысячи 715 человек и 343 единицы техники. Также в тушении участвуют 28 воздушных судов.

«Основная часть пожаров приходится на труднодоступные районы, где стоимость тушения превышает размер возможного ущерба, и возгорание тушится в случае угрозы населенным пунктам либо объектам инфраструктуры.» - говорится в сообщении.

Как сообщил Куксин, ситуация вышла из-под контроля потому, что изначально было принято решение не тушить пожары, пока они маленькие.

«Тогда формально узаконили практику, исторически сложившуюся от бедности - нет денег, нет топлива, нет самолетов, чтобы забрасывать пожарных на удаленные территории. Еще с советских времен многие пожары не тушились - не было космического мониторинга, и никто их не считал», - сообщил он.

Глава правительства Красноярского края Юрий Лапшин на этой неделе признал, что пожары не тушатся, но их масштаб таков, что этот подход себя не оправдывает.

«Мы знаем, что есть соответствующая методика Рослесхоза, которая позволяет не тушить пожар, если нет угрозы объектам экономики. Логика понятна - нужно экономить средства. Но масштабы пожаров в этом году у нас большие. Поэтому там, где есть даже гипотетическая угроза населённым пунктам и объектам экономики, необходимо наращивать группировку и работать по кромкам огня. Да, это приведёт к дополнительным затратам, но мы в состоянии обосновать эти расходы в Рослесхозе. И в случае необходимости - задействовать средства резервного фонда правительства Красноярского края», - говорил Лапшин.

Ситуация метеозависимая и совпадает с неблагоприятными погодными условиями, объясняет Григорий Куксин.

«В отличие от обычной практики, когда дым уходит на север, в этом году он повернул на запад, в более населенную часть страны. Значительная часть Сибири и уральские города - несмотря на то, что на Урале ситуация благополучная - оказались под влиянием плотного задымления», - говорит эксперт.

Красноярский край, поселок Ванавара Смог в Кемерово

Как сообщили СМИ, едкий туман добрался в Екатеринбург, Новосибирск, Омск, Тюмень, Пермь и Челябинск. С 25 июля смог наблюдается и в Татарстане.

Напомним, как в результате прошедших в Хакасии пожаров различные повреждения получили 1294 жилых дома в 38 населенных пунктах семи муниципальных районов республики. А в Хорватии на побережье Адриатического моря в субботу, 27 июля, вспыхнула крупнейшая в этом году лесной пожар.