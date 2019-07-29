В США мужчина пришел в полицейский участок и попросил его застрелить – офицеры «выключили» его электрошокером

В США полиция применила тазер (электрошоковое оружие) к человеку, который в воскресенье утром, 28 июля, вытащил нож в полицейском участке Бруклина.

Об этом сообщает «CBS 2».

По словам полицейских, около 8:30 Старлин Лопес вошел в здание 75-го участка на Саттер-авеню в Бруклине. Он держал большой нож в левой руке. По данным полиции, мужчина страдает от биполярного расстройства. Он нецензурно сказал офицерам, что правительство оскорбило его. Мужчина хотел, чтобы полиция его застрелила.

Офицеры вбежали в вестибюль, окружили Лопеса и вытащили оружие. Полицейские попросили его бросить нож, но он отказался. Тогда полиция использовала электрошок и мужчина упал. После этого он спросил у полицейского: «Почему ты не застрелил меня?».

Cops face split second, life & death decisions every day. When an emotionally disturbed man holding a long knife walked into the @NYPD75Pct — and asked to be shot — these cops reacted quickly. Though prepared for the worst, they delivered a safe outcome for everyone. Well done! pic.twitter.com/XgzwLih1UO — Chief Terence Monahan (@NYPDChiefofDept) July 28, 2019

Лопеса срочно отправили в больницу. Его родственники говорят, что мужчина слышит голоса, и поэтому, возможно, он и пришел в участок. Старлин должен принимать лекарства, но он не принимал их в воскресенье. В полиции заявили, что ему не будут предъявлены какие-либо обвинения. Начальник полиции Нью-Йорка Теренс Монахан похвалил офицеров в социальных сетях, сказав:

«Хотя они были готовы к худшему, они обеспечили безопасный результат для всех. Отлично сработано!».

Напомним, что ранее в центре Николаева подрались две пьяных компании и пришлось вмешаться спецназу полиции.