На Николаевщине подали в суд на фирму, которой незаконно передали водопроводную сеть

Хозяйственный суд Николаевской области открыл производство по иску прокуратуры к сельсовету Чаусово и частному предприятию о возврате имущества – водопроводной сети стоимостью почти 1 миллион гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

Водопроводную сеть в 2001 году построили по инициативе Николаевской облгосадминистрации с целью обеспечения жителей села Чаусово Первомайского района питьевой водой. После ввода в эксплуатацию сеть передали на баланс сельсовета с обязательством создать коммунальное предприятие для её обслуживания. Это способствовало бы обеспечению населения питьевой водой по низким тарифам и создало дополнительные рабочие места.

Однако сельский совет коммунальное предприятие не создал, а водопроводную сеть в 2016 году по договору безвозмездно передали в хозяйственное ведение частному предприятию. Поскольку заключение такого договора противоречит Хозяйственному кодексу Украины, так как объекты коммунальной собственности не могут передаваться частным структурам без взимания соответствующей платы, прокурор обратился с иском в суд.

Как стало известно «Преступности.НЕТ», иск подали против фирмы «Капитель».

Напомним, что ранее в Первомайске полиция задержала чиновников РГА и райсовета, которые вымогали у бизнесмена тысячу литров бензина.