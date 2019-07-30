За сутки на Николаевщине выгорело более 4 гектар открытых территорий

В Николаевской области за прошедшие сутки, 29 июля, выгорело более 4,4 гектар открытых территорий.

Об этом сообщают в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

В Службу спасения поступило 6 сообщений о пожарах на открытых территориях. Возгорания произошли в Николаевском, Витовском, Новоодесском, Баштанском районах и в городе Николаеве.

Пожары произошли из-за неосторожного обращение с огнем. Горела сухая трава и мусор на площади 4,4 гектар.

Всего к тушению пожаров от ГСЧС привлекалось 27 человек и 4 единицы техники. Дополнительно на месте работали пожарные местных пожарных охран «Первомайское» и «Луч».

Ранее сообщалось, что на Николаевщине потушили масштабный пожар – горела крыша над столовой и магазином.