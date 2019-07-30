Ученые выяснили что в 2017 году в России произошел масштабный выброс радиации

Американские ученые выяснили, что в 2017 году в Южном Урале произошел масштабный выброс радиации, который был зафиксирован даже в Европе.

Об этом свидетельствует расследование журнала «Американской академии наук».

«Данные позволяют предположить, что утечка произошла из ядерного объекта, расположенного на Южном Урале, возможно, с ядерного комплекса «Маяк». Утечка из аварийного спутника, а также утечка на румынской территории невозможны», - считают ученые.

Отмечается, что речь идёт о событиях октября 2017 года, когда в центральной части Европы в течении нескольких недель был зафиксирован повышенный радиационный фон.

Добавим, что ранее ученые лишь предполагали причину повышенного радиационного фона. Тогда французские ученые обнаружили в Европе радиоактивное облако, которое, как они считали, могло прилететь из России.