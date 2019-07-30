На Николаевщине мужчина пошел купаться в оросительный канал и утонул

В понедельник, 29 июля, в Снигиревском районе утонул мужчина, который пошел купаться в оросительный канал.

Об этом сообщает Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

В 12:25 по экстренному номеру от дежурного диспетчера Управления каналами Ингулецкой оросительной системы поступило сообщение об исчезновении мужчины в канале на территории села Новопетровка.

К месту происшествия направлены водолазное отделение аварийно-спасательного отряда специального назначения и дежурное отделение 24-й Государственной пожарно-спасательной части.

Стало известно, что во время купания в канале исчез 42-летний мужчина, о чем спасателям рассказали приятели, с которыми он отдыхал. В ходе поисково-спасательных работ сотрудники ГСЧС под водой обнаружили тело погибшего на глубине примерно 5 метров.

Напомним, что в реке недалеко от Николаева утонул 37-летний мужчина.