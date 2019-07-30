На Киевщине в пожаре погибли два малолетних ребёнка – мать закрыла их в доме и ушла в магазин

В селе Гайшин, Переяслав-Хмельницкого района, Киевской области, в результате пожара в частном доме погибли двое мальчиков одного и трёх лет. Мать закрыла детей дома и ушла в магазин.

Об этом сообщает ГСЧС в Киевской области.

Во время происшествия в доме находился отец её сожителя. Мужчина почувствовал запах дыма, который доносился из комнаты, в которой находились дети. Он открыл дверь, но из-за огня не мог попасть в комнату. Мужчина выбежал на улицу и начал звать на помощь.

Специалисты выяснили, что очагом возгорания был матрац, который лежал на полу в центре комнаты. В результате пожара дом был практически уничтожен.

Полиция открыла уголовное производство по части 2 статьи 270 (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет. Причина пожара устанавливается. Продолжается следствие.

Напомним, как в пятницу, 10 мая, в Белгород-Днестровском районе Одесской области в загоревшемся автомобиле погибла 2-летняя девочка. А в Киеве родители оставили коляску со своим маленьким сыном на семь часов на жаре – вместо того, чтобы следить за младенцем, они пили алкоголь.