В Киеве националисты ворвались в здание «Укринформа» и сорвали пресс-конференцию, есть пострадавшие

Три человека пострадали в ходе погрома, учиненного группой лиц в футболках общественной организации «Традиция и порядок» в пресс-центре информационного агентства «Укринформ» в Киеве.

Об этом сообщает «Страна»

Отмечается, что во время пресс-конференции в Укринформе, на которой кандидаты в депутаты по округу №50 собрались рассказать о фальсификации на выборах, самовыдвиженца Андрея Аксенова молодчики в футболках с надписью «Традиция и порядок» облили водой и забросали яйцами. По данным издания, парни выбили входную дверь в зал и вбежали с криками «Сепаратист Аксенов!», «Позор».

Отметим, что по данным ЦИК Аксенов с минимальным отрывом проиграл выборы мэру Покровска Руслану Требушкину.

Также факт нападения подтверждает глава НСЖУ Сергей Томиленко не свой станице в Facebook. По его словам, пострадали по меньшей мере трое сотрудников агентства, в частности Сергей Сай-Боднар, руководитель пресс-зала.

Полиция Киева сообщила, что сейчас на месте событий работает следственно-оперативная группа, решается вопрос о предоставлении правовой квалификации данного события.

«Правоохранители установили, что в помещение забежали неизвестные, начали конфликтовать с присутствующими, бросали яйца, а затем разбили входную дверь и скрылись. Двух активных участников события задержали и доставили в отдел полиции. В настоящее время они предоставляют объяснения», - сообщили в полиции Киева .

«Традиция и порядок» - это националистическая организация, которой руководит бывший соратник Дмитрия Корчинского Богдан Ходаковский. Одно время «Т и П» связывали с советником Порошенко Юрием Бирюковым. Организация известна своей позицией против ЛБГТ и традиционно митингует против этих групп.

Напомним, ранее в Киеве националисты устроили акцию под офисом «NewsOne» – окна телеканала обрисовали, с митинга вытолкали двух корреспондентов «Страны».