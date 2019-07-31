В Николаеве течение реки унесло двух парней на надувной лодке – на берег их доставили спасатели

В Заводском районе Николаева вечером 30 июля течение унесло двух парней на надувной лодке.

Об этом сообщили в Главном управлении Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Николаевской области.

В 19:00 на линию «101» поступило сообщение о том, что в акватории Бугского лимана в микрорайоне Намыв двух мужчин на надувной лодке течением начало стремительно относить от берега.

На место направилось отделение аварийно-спасательной части аварийно-спасательного отряда спецназначения и дежурная смена оперативно-координационного центра ГУ ГСЧС.

Спасатели на моторной лодке, на расстоянии 800 метров от места выхода на воду, увидели плавсредство на котором находились парни 1993 и 1998 годов рождения. Их транспортировали на сушу. В результате происшествия никто не пострадал.

Напомним, как украинца, которого на батуте унесло в Крым, судили за незаконное пересечение границы. Позже суд закрыл производство относительно этого парня.