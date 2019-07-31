Ночью в Николаеве загорелся «Mercedes» – предполагают, что из-за короткого замыкания

Ночью в среду, 31 июля, в Ингульском районе Николаева произошел пожар легкового автомобиля.

Об этом сообщает Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

В 2:11 на спецлинию сообщили о пожаре автомобиля «Mercedes-Benz S320» на проспекте Мира. По указанному адресу выехал дежурный караул 4-й Государственной пожарно-спасательной части.

Сотрудники ГСЧС в 2:22 пожар локализовали, в 2:23 – ликвидировано на площади 1 квадратный метр. Вероятная причина возгорания – короткое замыкание электропроводки. От ГСЧС работало две автоцистерны, восемь человек личного состава.

Напомним, в Баштанке ночью горел «ВАЗ» с газовым баллоном – пожарным удалось предотвратить взрыв.