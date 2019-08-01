В селе на Николаевщине во время пожара сгорел частный дом

Во вторник, 30 июля, в селе Новоивановка Баштанского района спасатели ликвидировали пожар частного дома.

Об этом сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

В 2:29 на пункт связи 7-й Государственной пожарно-спасательной части поступило сообщение о пожаре частного жилого дома на улице 1-го Мая. По указанному адресу направлено дежурное отделение подразделения.

На момент прибытия огнем охвачен весь дом. Спасатели пожар площадью 120 квадратных метров в 2:48 локализовали, в 4:34 – ликвидировали. Вероятная причина пожара – неосторожность при курении владельца дома. Во время пожара погибших и травмированных нет.

От ГСЧС привлекалось четыре человека и одна единица пожарно-спасательной техники, осуществлялся подвоз воды трактором с бочкой от фермерского хозяйства «Титенко».

На месте работали сотрудники полиции и аварийная бригада «Николаевгаз».

Напомним, что в Николаеве во время пожара в Матвеевке сгорел частный дом.