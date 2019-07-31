На Донбассе нашли подростка с амнезией – оказалось, что он из Николаевской области

В Волновахском районе Донецкой области обнаружили подростка из Николаевской области, который не помнит кто он и как оказался в другом регионе страны.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Донецкой области.

Парня, на вид 16-17 лет, обнаружил утром 30 июля в лесопосадке житель села Каменка Волновахского района. Подросток не мог вспомнить своего имени, места жительства и как он оказался в лесополосе. Позже его отправили в больницу.

Сотрудники Волновахского отдела полиции начали поиски родных парня. Оперативники в течение четырех часов опрашивали жителей соседних поселков, сравнивали приметы вести пропавших людей – сначала по Донецкой области, а затем по всей стране. Это позволило в короткий срок установить личность найденного подростка. Им оказался житель села Виноградный Сад Николаевской области.

Оказалось, что парня ищут уже несколько суток. Четыре дня назад юноша вышел из дома, прихватив с собой деньги, и не вернулся.

О том, что парень найден, сообщили его родителям и сотрудникам полиции Николаевской области, которые уже отправились в Волновахи, чтобы забрать беглеца домой.

Напомним, что ранее Доманевский отдел полиции разыскивал несовершеннолетнего Максима Тиргуала, который в пятницу, 26 июля, около 22:00 ушел из дома и исчез.