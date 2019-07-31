На Кировоградщине патрульные сняли с карниза балкона пятиэтажки маленькую девочку, которую оставили одну дома

В городе Знаменка Кировоградской области во вторник, 30 июля, патрульные сняли с балкона пятого этажа маленькую девочку, которая осталась одна в запертой квартире.

Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Кировоградской области.

Около 12:00 жители одного из спальных микрорайонов города услышали плач ребенка и увидели, как дочь соседей наклоняется через ограждение открытого балкона. Люди сразу вызвали на место полицию.

Прибывшие инспектор ювенальной превенции Знаменского отдела полиции Евгений Гловацкий и работники группы реагирования патрульной полиции этого же подразделения Сергей Гонтарь и Артем Рядин выяснили, что мамы ребенка нет дома, а дверь закрыта.

Взламывать замок на двери было рискованно, так как на это требовалось время и девочка могла испугаться громких звуков и выпасть из окна. Полицейские с помощью местных жителей установили близких родственников семьи, которые жили в соседнем доме и имели запасной комплект ключей от квартиры.

Через мгновение полицейские уже мчались на 5-й этаж, открыли замок и таки успели схватить девочку с карниза открытого балкона.

- Мне раньше на службе не раз приходилось быстро бегать, такая работа ... Я занимаюсь спортом, тренируюсь и в этом случае не могу сказать, насколько быстро мы с коллегой, Сергеем Гонтарем, преодолели расстояние лестницы пятиэтажки. Наверное вдохнули на первом этаже, а выдохнули уже на балконе, - рассказал Евгений Гловацкий.

- В это время наш напарник Артем Ряднин вместе со спасателями контролировали ситуацию снизу. У меня сердце буквально выскакивало из груди, как иначе, это же ребенок. Как отец маленького мальчика чувствую такие вещи особенно остро, мои коллеги тоже. Хорошо, что все хорошо закончилось, - отметил он.

Оказавшись в руках полицейских, девочка перестала плакать и начала с интересом разглядывать их. Чтобы не пугать ребенка, правоохранители передали ее бабушке, которая немедленно забрала внучку домой.

Ранее сообщалось, что в Николаеве патрульные лезли через балкон пятого этажа в квартиру, где долго кричал ребенок – мать уложила девочку и ушла по делам.