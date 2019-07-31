На Николаевщине с острова Березань транспортировали охранника, который провалился в яму и повредил позвоночник

В среду, 31 июля, на острове Березань охранник заповедника упал и повредил позвоночник.

Об этом сообщают в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

В 10:01 спасателям сообщили, что на острове Березань охранник Национального историко-археологического заповедника «Ольвия» при падении в яму повредил позвоночник.

В связи с тем, что мужчина не мог самостоятельно подняться, он нуждался в немедленной транспортировке на сушу для определения степени полученных травм и оказания квалифицированной медицинской помощи.

По прибытию на место катером UMS-600 спасатели перевели пострадавшего на спасательные носилки и доставили на берег Черноморской косы, где его ждала карета скорой медицинской помощи и чрезвычайники. Жителя Николаева госпитализировали в Очаковскую центральную районную больницу.

Ранее сообщалось, что в Николаеве произошел несчастный случай в детском саду – воспитательница упала и получила тяжелую травму.