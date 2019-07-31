В Николаеве спасатели потушили еще один пожар на территории некрополя

Николаевские спасатели 31 июля ликвидировали очередной пожар сухостоя на территории некрополя.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

В 14:05 в службу спасения поступило сообщение о пожаре на территории старого кладбища. По указанному адресу прибыли отделения двух пожарно-спасательных частей и дежурная смена оперативно-координационного центра. Выяснилось, что горит сухая трава одновременно в разных местах. В 15:00 пожар локализовали, а в 16:00 ликвидировали. Его причина устанавливается.

Напомним, что ранее уже случался пожар на территории старого кладбища, тогда его причиной стал поджог.