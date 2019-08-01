В Житомире пьяный водитель зажал руку патрульному стеклом двери и тащил его по дороге

В Житомире пьяный водитель, зажав дверным стеклом руку сотрудника патрульной полиции, протянул его за своим автомобилем около 35 метров.

Об этом сообщает отдел коммуникаций полиции Житомирской области.

Во вторник, 30 июля, на одной из улиц Житомира патрульные остановили автомобиль «Renault», который двигался с включенным аварийным светом и маневрировал по дороге, не включая указатели поворота. Патрульные подали водителю сигнал об остановке.

Он остановился, но на вопросы инспекторов отвечать отказался, как и показать водительское удостоверение. При этом у него были явные признаки опьянения. Во время разговора с патрульными водитель поднял стеклоподъемник своих дверей, зажав при этом руку инспектора патрульной полиции, и резко начал движение.

В результате он протянул патрульного за своим автомобилем около 35 метров. Инспектор получил травмы, предварительно, в виде ушибов, ссадин и растяжение связок. Ему была оказана медицинская помощь. В то же время водитель с места происшествия скрылся.

Сейчас продолжаются мероприятия для его задержания.

«Сейчас кроме административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения, ему грозит еще и уголовная, так как по данному факту начато досудебное расследование», - уточнили в полиции.

Квалификация происшествия - ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает ответственность в виде ограничения или лишения свободы на срок до 5 лет. Расследование этого дела продолжается.

Напомним, на Киевщине пьяный водитель с женой и маленьким сыном пытался скрыться от патрульных и поджег свой автомобиль.