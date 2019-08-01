На Николаевщине горели семь хозпостроек – в большинстве случаев причиной стало неосторожное обращение с огнем

На протяжении прошедших суток, 31 июля, в службу спасения поступило семь сообщений о пожарах в жилых секторах.

Об этом сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

Так, пожары произошли в Витовском, Баштанском, Вознесенском, Кривоозерском районах, в городе Николаеве и Вознесенске. Огнем уничтожено хозяйственные постройки на общей площади более 100 квадратных метров.

В большинстве случаев причинами горения стало неосторожное обращение с огнем. От ГСЧС привлекалось 28 человек личного состава и 9 единиц техники.

Напомним, что 30 июля, в селе Новоивановка Баштанского района спасатели ликвидировали пожар частного дома.