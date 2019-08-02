В Николаеве и области снова пожары на открытых территориях – на этот раз его площадь составила более 11 гектар

За прошедшие сутки, 31 июля, на Николаевщине зарегистрировали шесть пожаров на открытых территориях.

Об этом сообщает Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

Пожары возникли в Новодеском, Кривоозерском, Витовском районах и в городе Николаеве. Горели сухая трава, мусор, кустарники на общей площади 11,7 гектар.

Неосторожное обращение с огнем - причины всех возгораний. От ГСЧС к тушению пожаров привлекалось 14 человек личного состава и девять единиц техники.

Напомним, что в Николаевской области за сутки, 29 июля, выгорело более 4,4 гектар открытых территорий.