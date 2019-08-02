В Николаеве и области снова пожары на открытых территориях – на этот раз его площадь составила более 11 гектар

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За прошедшие сутки, 31 июля, на Николаевщине зарегистрировали шесть пожаров на открытых территориях.

Об этом сообщает Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

Пожары возникли в Новодеском, Кривоозерском, Витовском районах и в городе Николаеве. Горели сухая трава, мусор, кустарники на общей площади 11,7 гектар.

Неосторожное обращение с огнем - причины всех возгораний. От ГСЧС к тушению пожаров привлекалось 14 человек личного состава и девять единиц техники.

Напомним, что в Николаевской области за сутки, 29 июля, выгорело более 4,4 гектар открытых территорий.

Виолетта Чех

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