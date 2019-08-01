На Киевщине возник пожар на АЗС – одного человека госпитализировали с ожогами

В селе Тарасовка Киево-Святошинского района Киевской области возник пожар на территории модульной АЗС.

Об этом сообщается на сайте Министерства внутренних дел Украины.

Возгорание произошло в четверг, 1 августа, в 04:48 на площади 150 квадратных метров. Огонь уничтожил две заправочные колонки, пластиковую емкость с дизтопливом (объемом 10 м куб), здание охраны (площадью 6 квадратных метров) и повредил легковой автомобиль.

В 06:03 часов бойцы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины ликвидировали пожар. Одного человека с ожогами госпитализировали в больницу.

Удалось спасти две наземные емкости объемом по 20 м куб (бензин и сжиженный газ). К тушению от ГСЧС привлекалось 30 человек личного состава и 5 единиц техники.

Ранее сообщалось, что в Николаеве спасатели ликвидировали утечку газа на заправке.