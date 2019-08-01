Николаевские патрульные пересадили в свой автомобиль и отвезли в больницу ребёнка, который выпил средство для мытья кухни

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В среду, 31 июля, николаевские патрульные пересадили в свой автомобиль и отвезли в больницу мать с ребёнком, который выпил средство для мытья кухни.

Об этом сообщают в патрульной полиции Николаева.

Около 19:00 по спецлинии «102» поступило сообщение о том, что из микрорайона Матвеевка в сторону центра города движется автомобиль, который необходимо сопроводить в больницу. 

Через некоторое время полицейским стало известно, что в салоне этой машины находится полуторагодовалый ребенок, который выпил средство для мытья кухни. Патрульные приняли решение перехватить автомобиль на подъезде в город, пересадить мать с ребенком в служебный автомобиль и, включив специальные сигналы, доставить их в областную детскую больницу.

Считанные минуты понадобились охранникам правопорядка чтобы добраться больницы и передать ребенка врачам отдела хирургии, которые предоставили малышу квалифицированную помощь.

Ранее сообщалось, что патрульные Киева сопроводили автомобиль с беременной женщиной к роддому – они расчистили для него дорогу.

Мила Волкова

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