Сотрудники николаевской УТБ и полиции задержали фуру, из которой вытекал промышленный очиститель

В Николаевской области на трассе Н-24 задержали грузовик, который перевозил в контейнерах некое вещество, протекающее из баков, при этом нарушая правила перевозки грузов.

Об этом сообщили на странице «Укртрансбезопасности» в Николаевской области в Facebook.

После задержания водитель фуры показал документы на груз, в которых значилось, что он везет контейнер и воздухозаборники. Однако при осмотре грузовика патрульные и инспекторы «Укртрансбезопасности» обнаружили протечку некой жидкости из груза. При этом водитель сказал, что жидкость опасна, но ее названия не знает и документов на нее перевозку не имеет.

«Во время тщательного осмотра была обнаружена утечка неустановленной жидкости из груза, на что водитель сообщил, что это «какая-то опасная жидкость», однако ни названия жидкости он не знает, ни документов на перевозку опасного груза у него нет. В настоящее время автомобиль задержан инспекторы вызвали представителей экологической инспекции и ГСЧС», - говорится в сообщении.

Вещество имело резкий химический запах. В УТБ сообщают, что после открытия контейнера с «промышленным очистителем» выяснилось, что часть вещества вытекла из канистры. Однако сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям сообщили, что необходимо провести анализ жидкости. При этом у водителя был ряд других нарушений -

«После того как водитель все же открыл контейнер, оказалось, что из поврежденной канистры с «промышленным очистителем» вытекала во время движения часть вещества. Однако сотрудники МЧС, что безотлагательно прибыли на место происшествия, сообщили, что необходимо сделать полный химический анализ воды, которая находилась в канистре, что и было сделано специалистами химической лаборатории. Утечка жидкости была устранена», - пишут в сообщении УТБ.

При этом у водителя был ряд других нарушений – контейнер прикреплен к площадке прицепа, не предназначенного для перевозки грузов, у водителя не оказалось необходимых документов. Грузовик задержали.

Напомним, при въездах в Николаев с вечера 22 июля по утро 23 июля водители грузовых автомобилей с перегрузом разными способами пытались избежать проверки на пунктах габаритно-весового контроля.