В Николаеве создали управление Государственной налоговой службы

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Дмитрий Прокофьев (фото из архива)
В Николаеве в рамках реорганизации Государственной фискальной службы Украины создано новое юридическое лицо - Главное управление Государственной налоговой службы области.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

На выполнение постановления Кабинета Министров Украины №227 от 6 марта 2019 года «Об утверждении положений о Государственной налоговой службе Украины и Государственной таможенной службе Украины», а также постановления Кабинета Министров Украины №537 от 19 июня 2019 года «Об образовании территориальных органов Государственной налоговой службы», 1 августа 2019 года в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований внесена запись о регистрации Главного управления ГНС в Николаевской области.

Кроме того, приказом Государственной налоговой службы Украины исполнение обязанностей начальника Главного управления ГНС в Николаевской области возложено на Дмитрия Прокофьева.

Напомним, что ранее глава ГНС Верланов рассказал, что руководителей областных органов Государственной налоговой службы будут выбирать при помощи открытых конкурсов.

Виолетта Чех

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