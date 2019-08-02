В Киеве мужчина выбросился с балкона десятого этажа - в это время в его квартире проводился обыск

Иллюстрация В Киеве, мужчина во время следственных действий выпрыгнул из балкона десятого этажа. В результате полученных травм он скончался на месте.

Об этом сообщает Полиция Киева в Facebook.

В квартире погибшего обнаружили вещества, предположительно наркотические: кокаин и экстази. Их отправили на экспертизу.

«Санкционированное судом следственное действие в квартире киевлянина проводилось в рамках расследования уголовного производства, начатого по статье 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. В квартире обнаружили вещества, похожие на кокаин и экстази. Все это отправят на экспертизу. Во время следственного действия мужчина, у которого проводили обыск, оттолкнул оперативника, выбежал на балкон - и прыгнул с 10 этажа. От полученной травмы он погиб», - говорится в сообщении.

Отмечается, что подозреваемый оттолкнул полицейского, выбежал на балкон и прыгнул с десятого этажа.

В полиции Киева обещают проверить действия своих сотрудников, которые проводили обыск.

«На месте работают сотрудники департамента внутренней безопасности Нацполиции, прокуратуры и следственно-оперативная группа Святошинского управления полиции. О событии также сообщили в Государственное бюро расследований», – говорится в сообщении полиции.

Напомним, как в Днепре после падения с балкона десятого этажа чудом спасся двухлетний ребенок. А в 2017 году в Киевской области погиб глава городского суда Славутича Анатолий Орел: мужчина получил смертельные травмы, упав с высоты.