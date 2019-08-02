В Херсоне «Volkswagen» на пешеходном переходе сбил двоих подростков

В Херсоне «Volkswagen» сбил двух подростков, которые переходили дорогу по пешеходному переходу.

Об этом сообщает Типичный Херсон.

По словам свидетеля происшествия, на перекрестке улиц Рабочая и Стретенская водитель маршрутки пропускал молодую пару на пешеходном переходе и в этом время по левой полосе пронесся «Volkswagen Touareg» с женщиной за рулём.

«Она сбила мальчика и девочку, как выяснилось позже, возрастом 15 и 16 лет. Мальчик отлетел вперед и «Touareg» его еще раз переехал, обеих жертв забрала скорая. Сейчас они находятся в реанимации в тяжелом состоянии. Я остался и дал показания как очевидец, но патрульная служба, прибывшая на место аварии, ничего не делала, аргументировав тем, что это якобы не их юрисдикция. Мол, нужно ждать следователя. Я с другими свидетелями дождался его только спустя 4 часа после происшествия, когда даже пятна крови на дороге были почти сухие и много свидетелей разошлось», - рассказал он.

Также он заявил, что муж водителя пытался ему доказать, что его показания не верны и подростки шли не по пешеходному переходу, а перебегали дорогу в неположенном месте.

«Это при том, что ДТП произошло в 10-15 метрах от меня, и еще 6 свидетелей дали аналогичные показания о том, что ДТП произошло на пешеходе!» - возмутился мужчина.

Ранее сообщалось, что на Сумщине полицейский автомобиль сбил на «зебре» ребенка – пострадавшему мальчику удалили селезенку.