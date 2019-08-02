На Киевщине полиция задержала чиновников РГА за хищение 70 миллионов гривен, выделенных на ремонт школ

Следователи полиции совместно с прокуратурой разоблачили чиновников Васильковской райгосадминистрации Киевской области, которые присвоили 70 млн гривен бюджетных средств.

Об этом сообщил руководитель полиции Киевской области Андрей Небытов, передает пресс-служба МВД Украины в Facebook.

По данным полиции, служащие Васильковской райгосадминистрации Киевской области, начиная с 2017 года и до настоящего времени, через фиктивные предприятия заказывали строительные работы по ремонту учебных заведений по завышенным ценам и переводили в наличные бюджетные деньги через конвертационные центры. Таким образом через конвертационные центры они переводили государственные средства в наличные и получили более 70 миллионов гривен.

Правоохранители провели 17 санкционированных обысков в Васильковской районной государственной администрации и дома у чиновников и их близких, а также в фиктивных предприятиях. Изъяли печати и документы финансово-хозяйственной деятельности. Отдельно подчеркивают, что нашли бухгалтерию в погребе. После экспертизы правоохранители смогут объявить о подозрениях и направить обвинительные акты в суд.

Таким образом решают вопрос об объявлении подозрения в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением). Чиновникам грозит заключение от семи до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Напомним, ранее СБУ разоблачила полковника Минобороны в организации схемы по хищению денег на фейковых проверках самолетов.