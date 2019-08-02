«Я тебе просто помогу, давай руку!»: Во Львове патрульный остановил мужчину, пытавшегося выброситься из окна

Иллюстрация Во Львове мужчина сунул в рот обломок стекла, а после пытался выброситься из окна. Ему помешал патрульный полицейский.

Об этом сообщает МВД Украины в Facebook.

Неизвестный мужчина, стоя «в окне» засунул себе в рот обломок стекла и собирался выброситься из окна. Патрульный полиции начал разговаривать с мужчиной, спросив, много ли людей находится внизу под окном. Когда мужчина отвернулся патрульный мгновенно среагировал и втащил мужчину в помещение за руку.

Напомним, в Николаеве дочь мужчины, тело которого нашли под окнами дома №38 на улице Лазурной, заявила, что её отец не собиралась сводить счёты с жизнью. Однако ранее николаевцы сообщили, что мужчина выбросился с восьмого этажа и пожаловались, что тело пролежало возле дома несколько часов.