Полиция разыскивает свидетелей трагического ДТП, когда в маршрутку «Николаев-Первомайск» врезался грузовой микроавтобус

Николаевская полиция разыскивает свидетелей ДТП, когда 2 июля грузовой микроавтобус «Mercedes-Benz» врезался в пассажирскую «маршрутку» сообщением «Николаев-Первомайск».

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

ДТП случилось около 12:30 на 87-м километре автодороги Н-24 «Николаев – Благовещенское», вблизи села Благодатное Арбузинского района. В результате ДТП пострадало 15 человек и погибла девушка.

По данному факту следователи начали уголовное производство по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами»). Водителя грузового микроавтобуса задержали, но суд отказал в его аресте.

Следственное управление просит граждан, которые владеют информацией об обстоятельствах ДТП, обращаться по адресу: Николаев, улица Спасская, 12 или звонить по телефонам (0512) 49-89-63, 093-567-35-05, 102.