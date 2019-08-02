В Одессе задержали комбата патрульных в неадекватном состоянии - подозревают психическое расстройство

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Одесские патрульные задержали с психическим расстройством своего столичного коллегу Антона Сидоренко, который приехал решать вопросы реорганизации службы. 

Об этом сообщает Facebook-страница информационного проекта Одессы «Редакция».

Задержание Сидоренко произошло возле одного из баров в центре Одессы. Киевский коп вел себя неадекватно. Свидетели происшествия говорили о том, что он находится в состоянии алкогольного опьянения.

Однако патрульная полиция Украины разъяснила, что у полицейского произошло психическое расстройство. Одесские коллеги вызвали Сидоренко скорую помощь.

Как сообщается, у мужчины взяли все необходимые анализы. По предварительным результатам, наркотических или психотропных веществ в его крови не обнаружено. Обстоятельства происшествия выясняются.

Напомним, в Киеве патрульные остановили автомобиль с пьяным прокурором за рулем – он сбежал от полицейских в кусты и пропал.

Роман Свиридов

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