Мать мальчика, тело которого нашли в чемодане в Черновцах, разыскали

Правоохранители разыскали мать ребёнка, тело которого нашли в чемодане в Черновцах.

Об этом сообщил первый заместитель главы Нацполиции – начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook.

«Благодаря помощи обычных граждан только сегодня, спустя месяц после смерти ребенка, была найдена эта женщина, которая своего родного ребенка, трехлетнего малыша, выбросила, как ненужный мусор в чемодане. Матерью ее назвать не могу», - написал он.

Как известно, в Николаеве 14 июля в урне на платформе междугороднего автовокзала нашли пакет, в котором находился труп младенца. По данному факту следователи начали уголовное производство по признакам пункта 2 части 2 статьи 115 Уголовного Кодекса Украины «Умышленное убийство малолетнего ребенка» и проводится расследование.

Позднее выяснилось, что младенец, чье тело нашли в урне на автовокзале в Николаеве, умер от удушения. В больнице его можно было бы спасти.