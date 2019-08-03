На Николаевщине за сутки спасатели трижды выезжали тушить пожары

За прошедшие сутки, 2 августа, николаевские спасатели трижды выезжали тушить пожары в частном секторе в Первомайском, Вознесенском и Веселиновском районах области.

Об этом сообщают в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

В 10:51 на пункт связи 11-й Государственной пожарно-спасательной части поступило сообщение о пожаре на улице Зеленая села Лубянка. Прибывшие спасатели установили, что горит сено на территории частного домовладения.

Благодаря оперативным действиям спасателей и хозяев домовладения удалось не допустить распространения огня на расположенные рядом здания. В 11:20 пожар локализовали, а в 11:38 полностью ликвидировали. Причина пожара устанавливается.

От ГСЧС работало 1 единица техники и 5 человек личного состава. Также на месте происшествия присутствовали сотрудники полиции.

Ранее сообщалось, что на Николаевщине неизвестные подожгли охотничьи угодья, огонь охватил 21 гектар.