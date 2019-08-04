В Николаеве спасатели дважды за день выводили из задымленных помещений людей

В Николаеве за минувшие сутки, 2 августа, спасатели вывели из задымленных помещение двоих человек.

Об этом сообщают в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

В 19:54 спасателям сообщили о пожаре на проспекте Героев Украины. Прибывшие отделения 1-й и 2-й ГПСЧ установили, что из окна квартиры на третьем этаже пятиэтажного дома едет дым. При проведении разведки пожарные обнаружили 57-летнего мужчину, вывели его на свежий воздух и передали бригаде скорой медицинской помощи.

Задымление произошло в результате нарушения правил эксплуатации газовых приборов. На событии работало 3 единицы техники и 12 человек личного состава, а также дежурная смена ОКЦ. Дополнительные службы: Главное управление национальной полиции и карета скорой медицинской помощи.

В 23:07 в Службу спасения поступило сообщение, что на улице Московская из квартиры, расположенной на втором этаже четырехэтажного здания, плотное задымление. Прибывший дежурный караул 2-й ГПСЧ во время проведения разведки обнаружил 45-летнюю женщину. Её сразу же вывели на свежий воздух, в помощи врачей женщина не нуждалась.

Причина задымления - нарушение правил эксплуатации газовых приборов. От ГСЧС работала 1 единица техники и 4 человека личного состава.

Ранее сообщалось, что в Очакове случился пожар в квартире – спасатели вывели женщину на свежий воздух.