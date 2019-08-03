В Одессе ливень затопил улицы и ограничил движение транспорта, а в пригороде прошёл смерч

Об этом сообщает Украинская Службы Информации.
Из-за потопления временно ограничено движение по Балковской и Среднефонтанской. От ливня пострадали первыми Киевский и Малиновский районы. Особенно остро почувствовали непогоду на Фонтане и Черемушках.
По проспекту Небесной Сотни перестал ходить троллейбус из-за затопления. Сейчас он курсирует по улице Королева. Синоптики обещают, что непогода продлится до завтрашнего дня и просят воздержаться от езды по городу и быть внимательными из-за угрозы падения деревьев.
Ранее сообщалось, что на выходных в Николаевской области и городе ожидаются грозы, дождь и град.