В Германии более ста учащихся и учителей заболели возбудителями туберкулёза - у четверых болезнь перешла в активную форму

В Германии, в городе Бад-Шёнборн 109 учеников и сотрудников школы заразились возбудителями туберкулеза. Об этом стало известно в результате проверки, устроенной после обнаружения активной формы туберкулеза у двоих детей из разных школ.

Об этом сообщает «Немецкая Волна».

По словам администрации района Карлсруэ, в общей сложности заражены 109 учеников, учителей и других работников школы.

Четыре человека, в их числе как минимум двое учащихся, болеют активной формой туберкулеза. Это означает, что они потенциально могут заразить болезнью окружающих.

По словам администрации района, болеющие ученики на данный момент проходят лечение.

«Мы не можем исключать возможность появления новых случаев активной формы заболевания», - заявил Ульрих Вагнер из департамента здравоохранения Карлсруэ в интервью газете «Badische Neueste Nachrichten».

Представители органов здравоохранения в настоящее время осматривают школьные классы, чтобы определить, каким образом бактерии смогли распространиться среди стольких людей, сообщила местная общественная телекомпания «SWR».

Местные чиновники подчеркнули, что туберкулез является излечимой болезнью, добавив, что не все, кто заражен этой болезнью, переходят в активную фазу заболевания.

Туберкулез вызывается бактериями, которые передаются от человека человеку через крошечные капельки, выделяющиеся в воздух при кашле и чихании.

Когда туберкулез активен, он чаще всего поражает легкие, вызывая боль в груди, жар, потерю веса и кашель, который длится неделями.

Напомним, как в штате Кентукки в США невакцинированный 18-летний ученик старшей школы Джером Кункелю подал в суд на местное управление здравоохранения из-за запрета ходить в школу во время карантина. После этого он заболел ветряной оспой. А ранее, итальянский политик, выступавший против обязательной вакцинации детей, заболел ветрянкой. Также, в начале года, в семи школах Николаевской области был введен карантин из-за отсутствия учеников. Тогда в одной из школ преподаватель заболел корью.