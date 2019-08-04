Американские пожарные спасли енота, который застрял в ливневой решетке

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Пожарные в США извлекли енота, застрявшего головой в ливневой решетке. Голову смазали мыльным раствором и она выскользнула из ловушки.

Соответствующее видео было опубликовано на Youtube.

На видео видно, что голова животного застряла в ливневой решетке. Спасатели сначала напоили животное водой, а после нанесли ему на голову мыльный раствор. В результате голова енота успешно выскользнула из решетки.

Напомним, как в Николаеве сотрудники 25-й Государственной пожарно-спасательной части взяли под опеку бельчат, чья мать погибла под колёсами автомобиля. А ранее сообщалось, что на Николаевщине из пруда спасатели вытащили корову, которая застряла в грязи.

Владислав Фомин

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