Американские пожарные спасли енота, который застрял в ливневой решетке

Пожарные в США извлекли енота, застрявшего головой в ливневой решетке. Голову смазали мыльным раствором и она выскользнула из ловушки.

Соответствующее видео было опубликовано на Youtube.

На видео видно, что голова животного застряла в ливневой решетке. Спасатели сначала напоили животное водой, а после нанесли ему на голову мыльный раствор. В результате голова енота успешно выскользнула из решетки.

Напомним, как в Николаеве сотрудники 25-й Государственной пожарно-спасательной части взяли под опеку бельчат, чья мать погибла под колёсами автомобиля. А ранее сообщалось, что на Николаевщине из пруда спасатели вытащили корову, которая застряла в грязи.