На Николаевщине на трассе Н-11 перевернулся грузовик, его водитель погиб

В Николаевской области 3 августа около 7:00 на автодороге Н-11 между Новым Бугом и Казанкой перевернулся грузовой автомобиль «Volvo».

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

29-летний водитель, по предварительным данным, не справился с управлением и допустил съезд в кювет, после чего грузовик перевернулся. В результате ДТП водитель грузовика погиб на месте происшествия.

По данному факту начато уголовное производство по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами»). Устанавливаются все обстоятельства ДТП, продолжаются следственные мероприятия.

Напомним, что полиция разыскивает свидетелей трагического ДТП, когда в маршрутку «Николаев-Первомайск» врезался грузовой микроавтобус.