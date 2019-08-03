В Вознесенске столкнулись два автомобиля – в ДТП пострадали женщина и четырехлетний ребенок

В Вознесенске 3 августа около 19:10 на улице Соборности возле железнодорожного вокзала столкнулись автомобили «ВАЗ-2109» и «Opel Vectra».

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

В результате ДТП телесные повреждения получили пассажиры автомобиля «Opel Vectra». 39-летнюю женщину и ее 4-летнего ребенка госпитализировали в медицинское учреждение. Водители транспортных средств не пострадали. После осмотра врачей ребенка отпустили на амбулаторное лечение.

По данному факту следователи начали уголовное производство по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами»).

Напомним, что полиция разыскивает свидетелей трагического ДТП, когда в маршрутку «Николаев-Первомайск» врезался грузовой микроавтобус.