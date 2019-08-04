В Одессе прошел дождь и шквальный ветер – затопило дороги, потоки воды сносили машины, на пляжах забили фонтаны грязи

Сильный ливень, который прошел в Одессе в субботу, 3 августа, обернулся настоящим стихийным бедствием.

Об этом сообщает издание «Думская», а также местные жители.

Ранее сообщалось, что а Одессе в субботу, 3 августа, сильный ливень залил улицы и ограничил движение транспорта. Также неподалёку от города прошёл смерч.

На Карантинном спуске в центре Одессы мощный поток воды снес десяток припаркованных авто, сорвал асфальтовое покрытие и разворотил ливневый коллектор.

Местный житель Руслан Форостяк ночью предупредил о шквальном ветре и посоветовал убрать автомобили с дороги.

В нескольких районах Одессы затопило дороги, в частности затоплена дорога на Черноморку, улица Балковская, на Пересыпи смыло люки и ливневки.

Частично затоплены Большая Арнаутская и Среднефонтанская. На нескольких улицах уровень воды был больше одного метра.

На пляже в Аркадии после ливня забили фонтаны грязи.

Соответствующее видео опубликовал в соцсетях Святослав Щербаков.

В издании «Думская» предполагают, что это явление связано с несанкционированным сливом нечистот в море.

Ранее сообщалось, что на выходных в Николаевской области и городе ожидаются грозы, дождь и град.