Циклон из Балкан ночью прошел над Николаевской областью – дождь вечером прекратится

Последствия непогоды в Одессе В воскресенье, 4 августа, в южных, восточных, Днепропетровской и Кировоградской областях ожидаются сложные погодные условия.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

В результате перемещения активного циклона возможны сильные грозовые дожди, порывы ветра и шквалы 17-22 м/с.

«В отдельных районах ожидаются шквалы 25-30 м/с и град, объявлен ІІ уровень опасности», - говорится в сообщении.

При этом дожди пройдут в большинстве областей, за исключением Киевской и Черниговской.

Температура воздуха днем будет от +20...+ 23 на западе до +18...+21 на востоке Украины, ночью +10...+14, в южных областях +16...+19 градусов.

Как отметил ведущий синоптик Николаевского областного центра по гидрометеорологии Роман Мурмыло в комментарии «UA: Николаева», осложнение погодных условий происходит из-за южного циклона, который зарождается над территорией Балкан. По его словам, непогода ожидалась в Николаеве в ночь с субботы на воскресенье.

В то же время, согласно данным сервиса ventusky.com, циклон действительно прошел по территории Николаевской области ночью, и сейчас находиться над Запорожьем и Днепром.

В Николаеве дождь будет идти до 17-18 часов вечера.

Напомним, сильный ливень, который прошел в Одессе в субботу, 3 августа, обернулся настоящим стихийным бедствием.