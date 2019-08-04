«Шаманы, приготовились», - в Сибири собрали колдунов, чтобы вызвать дождь и потушить пожары в Тайге

В Иркутской области, на Озере Ольхон собрали шаманов для того, чтобы те вызвали дождь и потушили пожары в Сибири.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Как известно, в Сибири горит почти три миллиона гектаров лесов. Дым от пожара уже дошел до уральских городов и Поволжья, однако пожары никто не тушит.

Лесные пожары зафиксированы в 10 регионах: в Иркутской и Тюменской областях, в Красноярском, Хабаровском, Пермском и Забайкальском крае, Якутии, Бурятии и в Ямало-Ненецком АО. Общая площадь пожаров – около 3 миллионов гектаров, о чем сообщается в отчете «Авиалесохраны».

Сообщается, что «профсоюз шаманов» с название «Тэнгэри» инициировал съезд колдунов к озеру Ольхон, чтобы помолиться за дожди.

«У сибирских шаманов есть что-то вроде профсоюза: организация "Тэнгэри". Она и свезла их из Бурятии, Забайкалья и Иркутской области, чтобы помолиться за дожди, а также за гармонию, доброе отношение ко всему живому и мир во всём мире», - говорится в сообщении.

Напомним, счетная палата РФ подсчитала, что лесные пожары этого года понесли ущерб на сумму 2,4 миллиарда рублей.