Николаевские спасатели за утро воскресенья уже вытащили шесть машин, застрявших в грязи из-за дождя

В Николаевской области спасатели за утро воскресенья, 4 августа, уже успели вытащить шесть автомобилей, попавших в ловушку из-за дождя.

Об этом сообщают в пресс-службе ГСЧС Николаевской области.

Автомобили застряли вблизи села Березань, на побережье лимана в Очаковском районе. Сообщение пришло в ГСЧС около 10:30. Шесть автомобилей с 18-ю людьми не смогли продолжить движение из-за налипания грязи и песка на колеса. Спасатели вытащили машины ЗИЛом и трактором.

«Спасатели 22 Государственной пожарно-спасательной части добрались до указанного места, вблизи села Березань, где находились 6 автомобилей с 18 людьми. Транспортные средства, из-за непогоды, не в состоянии уехать с песчаного участка, поэтому автомобилем ЗИЛ 131 и трактором местного фермера машины с людьми отбуксированы на проезжую часть дороги, где они смогли продолжить движение», - говорится в сообщении.

Также сообщается, что на сегодняшний день на дежурстве находится 181 спасатель и 125 единиц спецтехники, включая плавсредства.

Напомним, в воскресенье, 4 августа, в южных, восточных, Днепропетровской и Кировоградской областях ожидаются сложные погодные условия.