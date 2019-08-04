На Николаевщине на трассе столкнулись «Opel» и «Skoda» – один человек погиб

В Николаевской области, на трассе возле села Новопетровское Новоодесского района столкнулись два автомобиля, в результате чего водитель одной из машин погиб на месте.

Об этом сообщают в пресс-службе ГСЧС Украины в Николаевской области.

Происшествие произошло 4 августа, в 11:23. На место аварии прибыли спасатели 21-й Государственной пожарно-спасательной части. На трассе возле села Новопетровское Новоодесского района столкнулись автомобили Opel Vectra и Skoda Octavia. Водитель первого авто 1960 года рождения погиб на месте, его тело пришлось деблокировать из машины. Пассажир 1965 года рождения в тяжелом состоянии госпитализирован. Водитель Skoda Octavia от госпитализации отказался, его пассажира с незначительными повреждениями также отправили в больницу.

Обстоятельства аварии выясняются.

Напомним, в Вознесенске 3 августа около 19:10 на улице Соборности возле железнодорожного вокзала столкнулись автомобили «ВАЗ-2109» и «Opel Vectra».