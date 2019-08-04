В Москве на протестах экс-командир киевского «Беркута», принимавший участие в разгоне Майдана, руководил российским ОМОНом

Бывший командир киевского «Беркута» Сергей Кусюк в субботу принимал участие во время разгона акции в центре Москвы.

Известно, что в Москве более двух недель продолжаются массовые выступления с требованием зарегистрировать независимых кандидатов на выборах в Мосгордуму. Все протесты постоянно жестко пресекаются сотрудниками полиции и Росгвардии. В субботу, 3 августа, полиция задержала не менее 89 человек. 28 июля число задержанных во время акции у мэрии против недопуска кандидатов на выборы в Мосгордуму составило 1371 человека.

О том, что Кусюк участвует в разгоне протестов, сообщил журналист Илья Азар у себя на странице в Facebook.

полковник Кусюк во время разгонов на Майдане Кусюк в России

Как известно, в июне 2017 года в день национального праздника России, когда в стране состоялись десятки массовых антикоррупционных митингов, среди «ОМОНовцев» засветился и скандально известный экс-глава киевского «Беркута» полковник Сергей Кусюк. Его разыскивают по подозрению в причастности к массовым убийствам активистов на Майдане. В Москве он нашел работу после того, как в 2014 году сбежал от наказания в аннексированный Крым.

Также в 2017 году Сергей Кусюк засветился в форме ОМОНа на митинге в Москве.

Сергей Кусюк неоднократно командовал силовыми разгонами мирных акций в Киеве.

В том числе он руководил разгоном участников митинга на Майдане Независимости в Киеве в ночь с 29 на 30 ноября 2013 года.

После победы Революции Достоинства Кусюк сбежал в Крым. Летом 2015 года Генеральная прокуратура объявила Кусюка в розыск по подозрению в препятствовании проведения митинга и превышении служебных полномочий.